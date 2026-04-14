Москва14 апр Вести.Известный российский блогер Михаил Литвин внесен в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец", выяснила ИС "Вести".

Личные данные Литвина обнародованы в понедельник. В частности, блогера обвиняют в публичной поддержке России, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в финансировании российской армии. Уточняется, что Литвин передал военным Вооруженных сил РФ два "Камаза" и автомобиль.

Ранее в базу "Миротворца" внесли блогера и музыканта Илью Мазеллова.