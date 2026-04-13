Москва13 апр Вести.Экстремистский украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского блогера и музыканта Илью Корякова, также известного как MZLFF или Илья Мазеллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Личные данные Корякова были обнародованы на "Миротворце" в понедельник. Блогера обвиняют в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. По версии ресурса, поводом послужило его участие в благотворительном концерте в августе 2024 года, собранные средства с которого направили на поддержку жителей Курской области и закупку, а также финансовая помощь гуманитарным миссиям, направляемым в зону специальной военной операции.

Ранее в базу данных "Миротворца" внесли российскую актрису Валентину Рубцову.