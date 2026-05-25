Москва25 мая Вести.Новый замминистра обороны России Виталий Шулика оказался в базе украинского сайта "Миротворец". Такую информацию распространило РИА Новости, изучив ресурс.

По информации агентства, персональные данные Шулика были размещены на сайте 25 мая. Составители базы обвинили его в публичной поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сайт "Миротворец" - украинский веб-ресурс, содержащий базу персональных данных людей, которые, по мнению ее составителей, имеют отношение к "преступлениям против основ национальной безопасности Украины". Сайт создан в 2014 году.