Режиссер фильма "СВОИ" Вячеслав Кириллов попал в базу "Миротворца" Режиссера картины "СВОИ" Кириллова внесли в базу "Миротворца"

Москва14 апр Вести.Российский оператор и продюсер, режиссер фильма "СВОИ" Вячеслав Кириллов внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные сайта.

Персональные данные Кириллова опубликованы на сайте 14 апреля. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке России, а также в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для добавления в базу названы съемки фильма о добровольцах "СВОИ" 2025 года на территории ДНР.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями с персональными данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых ресурс называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" выложил списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего некоторые из них начали получать угрозы. Экс-представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович охарактеризовала эту публикацию как тревожный шаг, который может дополнительно осложнить ситуацию с безопасностью журналистов. На сайте также неоднократно появлялись личные данные несовершеннолетних.

Деятельность "Миротворца" критиковал и МИД России: официальный представитель ведомства Мария Захарова оценивала подобные публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базе "Миротворца" содержатся сведения и о ряде российских деятелей культуры, а также граждан других стран.

Несколько дней назад в базу сайта "Миротворец" внесли актрису Валентину Рубцову.