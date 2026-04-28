Москва28 апрВести.В ходе 48-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя указал на то, что экстремистский украинский онлайн-ресурс "Миротворец", запущенный в 2014 году и публикующий личные данные "неугодных" лиц, в том числе несовершеннолетних, продолжает работать.
По его словам, домен этого скандального сайта зарегистрирован в одной из стран Запада, но власти этой страны не выражают по этому поводу беспокойства.
Ранее стало известно, что личные данные 22 российских актеров из сериала "Свои" появились в базе экстремистского украинского сайта "Миротворец".