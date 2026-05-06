Москва6 мая Вести.В базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец" включены еще семеро несовершеннолетних россиян. Самому младшему из них – всего пять лет, самому старшему – 17.

Всем несовершеннолетним вменяется "сознательное нарушение госграницы Украины", сообщает ТАСС.

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ТАСС сообщает, что семеро несовершеннолетних проезжали из Ростовской области через КПП в Луганскую и Донецкие народные республики. ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации в сентябре 2022 года. Киев отказывается признавать эти четыре региона российскими.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года. В его черные списки включаются те, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. В списке украинского экстремистского интернет-ресурса личные данные артистов, политиков или журналистов, посещавших Крым и Донбасс или высказывавших позицию, которая вызвала негатив у создателей сайта. Также на сайт добавлены данные российских спортсменов - чемпионов Олимпийских игр. В списки "Миротворца" включены несовершеннолетние россияне от 17 до двух лет.