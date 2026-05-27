Москва27 мая Вести.Украинский сайт "Миротворец" (заблокирован в России) является инструментом информационной войны Запада против России, заявила школьница из Луганска Фаина Савенкова в интервью ТАСС.

Сайт "Миротворец" используют для запугивания нелояльных киевскому режиму граждан. Любой человек, несогласный с политикой киевского режима, объявлен врагом Украины, отметила Савенкова.

Занесение любого человека на сайт "Миротворец" - это попытка запугать. "Миротворец" - это инструмент информационной войны против нас со стороны западных стран приводит ТАСС слова Савенковой

Сайт также используют для вербовки и оказания давления на граждан.

В базу "Миротворца" внесли недавно восьмерых детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР). Медиков обвиняют в якобы покушении на территориальную целостность Украины.