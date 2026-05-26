Москва26 маяВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевские власти занимаются геноцидом украинского народа.
Так Захарова в беседе с "Известиями" прокомментировала внесение сотрудников колледжа в Старобельске в базу украинского ресурса "Миротворец". На сайте педагогов обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Геноцидом украинского народа занимаются [глава киевского режима Владимир] Зеленский и вся банда неэтнических, ряженных под украинцев громадянсказала Захарова
По ее словам, киевский режим осуществляет геноцид на деньги, полученные от Запада.
Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" внесли восемь детских врачей из Донецкой Народной Республики (ДНР).