Москва24 мая Вести.Киевский режим препятствует представителям Организации Объединенных Наций фиксировать нарушения исполнения международных документов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дипломат отметила, что в каждом главном органе ООН существуют мониторинговые механизмы.

В чем проблема? Проблема в том, что даже когда представители международных организаций, в частности ООН, хотят туда приехать, хотят зафиксировать соответствующие не просто нарушения, а трагедии, они как бы не могут этого сделать. Почему? Потому что киевский режим говорит о том, что это можно сделать только с их территории, а проезд, и проход, и пролет, как вы понимаете, они не дают. Они собирают группы и возят только туда, где были их постановки