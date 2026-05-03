Захарова: Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО спрятать голову в песок

Захарова: РФ не позволит ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ выгородить украинских головорезов Захарова: Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО спрятать голову в песок

Москва3 мая Вести.Россия не позволит международным структурам закрыть глаза на преступления киевского режима против сотрудников СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Неприкрытое наступление Запада на принципы демократии и права человека происходит на фоне "единодушного молчания" ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг заключается в том, чтобы не допускать подобные проявления. Однако международные структуры продолжают закрывать глаза на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому относятся и сотрудники СМИ, отметила Захарова в своем комментарии по случаю Всемирного дня свободы печати, опубликованном на сайте МИД РФ.

За редким исключением эти институты "предпочитают не замечать" сознательные убийства и нападения на российских журналистов и военкоров, ограничиваясь "бессодержательными ремарками и пустословием", указала она.

Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов заявила официальный представитель МИД РФ

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит добиваться предметной реакции на каждый факт преступлений против российских граждан.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что секретариат ЮНЕСКО, как и ООН, в значительной мере "приватизирован" Западом.