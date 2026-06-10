Москва10 июнВести.Россия решительно осуждает удары киевского режима по музею-панораме в Севастополе и призывает международные структуры, в том числе ООН, дать их правовую оценку, а также привлечь виновных к ответственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломат заявила, что эта атака представляет собой "неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти".
Решительно осуждаем чудовищную атаку режима [Владимира] Зеленского и вновь призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению и потребовать привлечения к ответственности всех причастных к уничтожению культурно-исторического наследиясказала Захарова
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что "замалчивание подобного варварства будет расцениваться нами как его одобрение и поощрение продолжения Киевом подобных действий".
В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг." - объект культурного наследия. Музей получил серьезные повреждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту атаку ВСУ, заметил, что киевский режим начал бить по истории, однако ее нельзя победить.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что внутреннее убранство пострадавшего в результате украинской атаки здания будет восстановлено.