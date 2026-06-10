Москва10 июн Вести.Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" - это варварский акт против гражданского объекта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Ситуация сложная, пожарные делают все возможное для локализации огня; погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Это еще один варварский акт, совершенный киевским режимом против гражданского объекта сказала Захарова на брифинге, комментируя атаку ВСУ

Она отметила, что за это киевский режим понесет ответственность.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде.

Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов сказал он

По словам директора музея Михаила Смородкина, в дальнейшем специалисты проведут экспертизу, чтобы определить, возможно ли спасти музей после удара ВСУ.