В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ на музей-панораму в Севастополе

ЮНЕСКО обеспокоена сообщениями о повреждении музея-панорамы в Севастополе В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ на музей-панораму в Севастополе

Москва10 июн Вести.ЮНЕСКО осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" и выражает обеспокоенность повреждениями, которые были нанесены учреждению. Об этом сказано в заявлении пресс-службы организации, которое цитирует РИА Новости.

ЮНЕСКО выражает обеспокоенность по поводу сообщений о повреждении исторического музея-панорамы в Севастополе в Крыму... ЮНЕСКО осуждает нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогический персонал и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права говорится в заявлении

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара учреждение загорелось, жертв и пострадавших нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удары киевского режима по музею-панораме в Севастополе и призывает международные структуры дать их правовую оценку, а также привлечь виновных к ответственности.