Москва11 июн Вести.Секретариат ЮНЕСКО пытается выглядеть нейтральным, но на деле формирует реакцию в пользу тех, кто занимает высокие посты в организации, заявил посол, постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов в интервью ИС "Вести".

Посол прокомментировал удар украинского дрона по зданию Музея обороны Севастополя. Он отметил, что эти действия попирают принципы ЮНЕСКО. Постпред также рассказал, что отношение организации к тем или иным событиям едва ли можно назвать нейтральной.

Реакцию ЮНЕСКО выдает секретариат. Как я сказал, мы с секретариатом на этот счет работаем. Но нужно понимать, что секретариат пытается выглядеть нейтральным. В нашем случае часто бывает, что он выглядит больше ангажированным. К сожалению, в пользу тех, кто занимает в секретариате основные места сказал Аляутдинов

В ЮНЕСКО осудили атаку на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" и выразили обеспокоенность повреждениями, которые были нанесены учреждению.

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара учреждение загорелось, жертв и пострадавших нет.