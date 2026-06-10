Коротченко об атаке на Севастополь: Британия помнит свои ошибки в Крымской войне

Британию назвали заказчиком удара по музею в Севастополе Коротченко об атаке на Севастополь: Британия помнит свои ошибки в Крымской войне

Москва10 июн Вести.Несмотря на то, что атака на Музей обороны Севастополя была совершена украинским дроном, на самом деле за ней стоят британские спецслужбы, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".

Атака по зданию панорамы хотя формально была выполнена дроном, которым управляли ВСУ, на самом деле эта операция была задумана, реализована, поддержана и обеспечена силами Министерства обороны Великобритании, британской военной разведкой и MI6. Они до сих пор помнят, желают нанесения поражения России за свои неудачи в Крымской войне. Поэтому этот удар носит очень большой смысловой характер подчеркнул эксперт

По его мнению, Россия должна нанести ответный удар, потому что Британия стоит за самыми опасными диверсионно-террористическими акциями, который реализует киевский режим.

Наш противник понимает только одно. Если он протискивается в российские двери, он должен получить удар по морде сапогом… Англия всегда была вековым врагом и ненавистником России. Впервые это было оформлено доктринально при Иване Грозном. Англичане делали всегда так, чтобы вредить, гадить народу и пытаться разрушать Россию как внешними акциями, так и подрывной работой изнутри сказал Коротченко

Он считает, что России следует минимизировать британское разведывательное и дипломатическое присутствие в Москве, а также ограничить пределы посещения английскими дипломатами российской территории.

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.