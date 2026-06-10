Москва10 июнВести.Несмотря на то, что атака на Музей обороны Севастополя была совершена украинским дроном, на самом деле за ней стоят британские спецслужбы, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью ИС "Вести".
Атака по зданию панорамы хотя формально была выполнена дроном, которым управляли ВСУ, на самом деле эта операция была задумана, реализована, поддержана и обеспечена силами Министерства обороны Великобритании, британской военной разведкой и MI6. Они до сих пор помнят, желают нанесения поражения России за свои неудачи в Крымской войне. Поэтому этот удар носит очень большой смысловой характерподчеркнул эксперт
По его мнению, Россия должна нанести ответный удар, потому что Британия стоит за самыми опасными диверсионно-террористическими акциями, который реализует киевский режим.
Наш противник понимает только одно. Если он протискивается в российские двери, он должен получить удар по морде сапогом… Англия всегда была вековым врагом и ненавистником России. Впервые это было оформлено доктринально при Иване Грозном. Англичане делали всегда так, чтобы вредить, гадить народу и пытаться разрушать Россию как внешними акциями, так и подрывной работой изнутрисказал Коротченко
Он считает, что России следует минимизировать британское разведывательное и дипломатическое присутствие в Москве, а также ограничить пределы посещения английскими дипломатами российской территории.
В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.