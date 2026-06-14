Картаполов: удар по панораме "Оборона Севастополя" – за гранью добра и зла

Картаполов заявил, что Киев ударом по Севастополю превзошел гитлеровцев Картаполов: удар по панораме "Оборона Севастополя" – за гранью добра и зла

Москва14 июн Вести.Удар украинского дрона с зажигательной смесью по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" превзошел деяния гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, киевский режим целенаправленно бьет по символам России.

Удар по панораме "Оборона Севастополя" – это вообще за гранью добра и зла! Даже гитлеровцы так себя не вели - просто грабили. Эти же - намеренно ударили, зажигательным снаряжением возмутился Картаполов

В июне 1942 года здание панорамы "Оборона Севастополя" было разбомблено фашистами.

Да, они туда попадали, а эти целенаправленно запустили дрон с зажигательной смесью указал Картаполов

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева заявила ИС "Вести": ударами по культурному наследию России киевский режим пытается выбить россиян из колеи и вызвать чувство страха, но это у Украины не получится.