Удар по Севастополю - лишнее доказательство необходимости денацификации Киева Корнилов об ударе ВСУ по музею в Севастополе: это посягательство на самое святое

Москва11 июн Вести.Атаки ВСУ по объекту культурного наследия – зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – это удар по сердцу, по самому святому, что есть у этого города, у нашего народа, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

По его словам, после этого поступка ни у кого не должно остаться сомнений по поводу того, что Украина – нацистское государство, которое идет строго по стопам своих предшественников, немецких нацистов.

То, что совершено, это лишнее подтверждение нашей правоты в денацификации. У кого-то остались еще сомнения по поводу того, что Украина – нацистское государство, которое идет строго по стопам своих предшественников, немецких нацистов, которые в июне 1942 года тоже несколько самолетов целенаправленно направили на этот памятник культуры, чтобы уничтожить символ сопротивления России объединенной Европе? задался вопросом Корнилов

Он вспомнил, как впервые в детстве посетил панораму "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."

Удар по севастопольской панораме, для меня - это удар по сердцу. Я вспомнил, как я в детстве первый раз попал в эту панораму, и меня оттянуть от нее не могли. Я до сих пор вспоминаю свое восхищение этим произведением искусства…Севастопольцы, которые там в основном живут – это семьи моряков Черноморского флота, ветеранов Черноморского флота, то есть по их символу бьют, по их достоинству, это посягательство на все самое святое, что есть у этого города, у нашего народа. И, конечно, это лишнее подтверждение правоты того, что Украина должна быть денацифицирована заявил Корнилов

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.