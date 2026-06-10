Москва10 июн Вести.Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направили БПЛА на Музей-панораму "Оборона Севастополя", являются повторением того, что творили немецко-фашистские захватчики. Такое мнение ИС "Вести" высказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он напомнил, что немцы также намеревались уничтожить главный экспонат Музея обороны Севастополя – панораму Франца Рубо.

Сейчас, когда здание должно было открыться после реставрации как самого комплекса, так и этого колоссального полотна, был нанесен этот варварский целенаправленный удар. Это обыкновенный фашизм. Вы знаете, в 1942 году немцы специально бомбили район расположения Малахова кургана и Музея-панорамы. Они тоже вызвали пожар, и наши матросы героически спасали [полотно]. И спасли. Было вывезено несколько десятков крупных фрагментов, свернутых в рулоны, потом в Третьяковке (Третьяковской галерее. – Прим. ред.) наши мастера пытались что-то восстановить. То, что мы имеем сейчас, это не 100% подлинное полотно. Очень много крупных элементов его хранится сейчас в запасниках Севастопольского музея. Они сохранились и, конечно, нуждаются в колоссальной реставрационной работе заявил Мединский

По его оценке, панораму, воссозданную советскими художниками с элементами включения оригинального полотна Франца Рубо, придется повторно восстанавливать по окончании боевых действий.

Как первый раз фашисты это разбомбили, так и сегодня, используя современные средства наведения. Тогда они бомбили наощупь все подряд. Потом, кстати, пленные немцы признавались, что, когда получили приказ об обстреле и бомбежке, прекрасно знали, что в парке нет ни одной зенитки, ни одной пушки, ни одной воинской части. То есть это было спецуничтожение конкретно символа русского духа. Они, немцы, знали, что бомбили. [Пленные] давали показания соответствующие. Они били по исторической памяти, по памяти о городе, который никогда не сдается. Ничего не меняется. Обыкновенный фашизм заключил Мединский

Украинские боевики атаковали здание музея в ночь на 10 июня. В результате вражеского удара учреждение загорелось, жертв и пострадавших нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удары киевского режима по Музею-панораме в Севастополе и призывает международные структуры дать их правовую оценку, а также привлечь виновных к ответственности.

В ЮНЕСКО осудили атаку ВСУ и выразили обеспокоенность повреждениями, которые были нанесены учреждению.