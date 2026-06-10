Мединский призвал россиян сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий Мединский: необходимо сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий

Москва10 июн Вести.Россияне должны сплотиться, а также не допускать самообмана и иллюзий. Об этом в эксклюзивном интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя удар ВСУ по музею в Севастополе.

По его словам, полотно "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" уже было восстановлено после победы над одними фашистами. Мединский отметил, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного размера, сохранились изображения, значит, рано или поздно оно будет восстановлено "после победы над другими фашистами".

Это не главное. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Они сами себя характеризуют. Все эти действия сами себя характеризуют. Понимаете? Так же, как в 1942 [году] немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим панорамы "Обороны Севастополя" нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан, а в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года, с гениальной картиной русского художника из Одессы Франца Рубо. Они также это прекрасно знают, это никого не останавливает сказал он

Мединский подчеркнул, что это удар по общей истории.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что внутреннее убранство здания панорамы в Севастополе, в том числе полотно "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." будет восстановлено.

Пожар в здании музея "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" возник в результате удара украинского беспилотника, боевая часть которого была оснащена кумулятивным зарядом.