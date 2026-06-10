"История – отличный надзиратель": Мединский отреагировал на удар по Севастополю Мединский об атаке на музей в Севастополе: Украина допрыгается

Москва10 июн Вести.История – надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, и Украина получит ответ за удар по музею в Севастополе, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью ИС "Вести".

Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Они думают, что кого-то напугают? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков, что мы думать как-то по-другому станем, испугаемся? Если вы хотите поставить цель побольнее уколоть, как говорится, допрыгаетесь прокомментировал Мединский

Он сравнил атаку украинских боевиков на здание панорамы "Обороны Севастополя 1854-1855 гг." Франца Рубо с ударами фашистов в 1942 году. Помощник президента добавил, что у людей, отдавшие этот приказ, "глубоко деформированное сознание" и их "надо лечить".

История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову: не повторяйте те же самые ошибки, задумайтесь… История – плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки сказал Владимир Мединский

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что полотно будет восстановлено, поскольку все было оцифровано.

Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти.