Историк Мягков: виновников удара по музею в Севастополе нужно уничтожить

В РВИО призвали уничтожить виновников удара по музею в Севастополе Историк Мягков: виновников удара по музею в Севастополе нужно уничтожить

Москва10 июн Вести.Виновники удара украинских БПЛА по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" должны быть уничтожены. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В здании продолжается пожар после ночного удара беспилотников ВСУ, руководство музея уже заявило, что панорама получила критические повреждения.

Здесь и Следственный комитет наш будет работать, виновники должны быть определены, и я считаю, что виновники этого удара должны быть уничтожены - именно уничтожены - как можно скорее сказал Мягков

Также научный директор РВИО подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь уничтожить российскую культуру, скопировал методы Гитлера.