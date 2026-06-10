Историк Мягков: ЮНЕСКО нужно уведомить об ударе по панораме в Севастополе

Историк Мягков призвал уведомить ЮНЕСКО об ударе по панораме в Севастополе Историк Мягков: ЮНЕСКО нужно уведомить об ударе по панораме в Севастополе

Москва10 июн Вести.Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и всем министрам культуры стран Европейского союза нужно сообщить об атаке ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя". Об этом заявил ИС "Вести" научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, здание музея-панорамы "Оборона Севастополя" с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено.

Историк отметил, что Следственный комитет России установит виновников этого удара.

Я думаю, что, конечно, [нужно написать] во все организации и ЮНЕСКО. И конкретно к каждой стране, я бы просто всем министрам культуры Евросоюза отправил бы вот это сообщение заявил Мягков

Ранее Мягков рассказал, что атакованную панораму смогут восстановить по эскизам и фотографиям. Научный директор РВИО подчеркнул, что в России прекрасная школа реставраторов.