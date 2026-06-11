Постпред РФ о разъяснительной работе в ЮНЕСКО: зачастую это игра вдолгую

Россия направила ЮНЕСКО письмо из-за атаки Украины на Севастополь Постпред РФ о разъяснительной работе в ЮНЕСКО: зачастую это игра вдолгую

Москва11 июн Вести.Россия направила генеральному директору ЮНЕСКО письмо, в котором сообщила об украинском ударе по музею-панораме в Севастополе. Об этом ИС "Вести" сообщил посол, постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Мы доводим до секретариата [ЮНЕСКО] нашу позицию, сегодня я направил генеральному директору письмо относительно того, что произошло в Севастополе, относительно удара по нашему музейно-панорамному комплексу, мы разослали странам-членам письма с разъяснением этой позиции заявил он

При этом, указал Аляутдинов, навряд ли последует мгновенная реакция от представителей ЮНЕСКО.

Нужно понимать, что, конечно, дипломатия – это зачастую игра в долгую. Здесь не бывает реакции единомоментной. Идет постоянная непроста я работа непростая. Тем не менее, мы видим и мы слышим те заявления наших друзей, наших единомышленников стран Глобального Юга, которые понимают, что происходит добавил он

В четверг, 11 июня, сообщалось, что специалисты полностью потушили пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов".