Москва11 июнВести.Россия направила генеральному директору ЮНЕСКО письмо, в котором сообщила об украинском ударе по музею-панораме в Севастополе. Об этом ИС "Вести" сообщил посол, постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Мы доводим до секретариата [ЮНЕСКО] нашу позицию, сегодня я направил генеральному директору письмо относительно того, что произошло в Севастополе, относительно удара по нашему музейно-панорамному комплексу, мы разослали странам-членам письма с разъяснением этой позициизаявил он
При этом, указал Аляутдинов, навряд ли последует мгновенная реакция от представителей ЮНЕСКО.
Нужно понимать, что, конечно, дипломатия – это зачастую игра в долгую. Здесь не бывает реакции единомоментной. Идет постоянная непроста я работа непростая. Тем не менее, мы видим и мы слышим те заявления наших друзей, наших единомышленников стран Глобального Юга, которые понимают, что происходитдобавил он
В четверг, 11 июня, сообщалось, что специалисты полностью потушили пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов".