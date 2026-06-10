Могу лично купить билет: в МИД ответили на слова ЮНЕСКО об ударе по Севастополю Захарова предложила купить сотрудникам ООН билеты в Севастополь

Москва10 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что готова лично оплатить билеты сотрудникам ООН, чтобы они смогли лично увидеть последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она отреагировала на заявление ЮНЕСКО по поводу атаки на российский город. Организация осудила удар по культурному объекту и выразила обеспокоенность сообщениями о повреждении здания музея. Также она заявила, что ООН "пока не смогли проверить подробности", поскольку у них нет доступа к району, где все случилось.

Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить "сотрудникам секретариата". Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск написала дипломат

Захарова подчеркнула, что сотрудникам Всемирной организации следует лично увидеть "следы чудовищных преступлений нелюдей с Банковой", после чего сверить свои настоящие чувства с обеспокоенностью, о которой говорили в ЮНЕСКО.