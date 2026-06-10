Москалькова призвала дать правовую оценку удару по панораме в Севастополе

Москалькова призвала дать правовую оценку удару по музею в Севастополе Москалькова призвала дать правовую оценку удару по панораме в Севастополе

Москва10 июн Вести.Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество дать правовую оценку удару по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", назвав произошедшее нарушением норм международного гуманитарного права.

Она подчеркнула, что международные нормы, включая Гаагскую конвенцию 1954 года и дополнительные протоколы к Женевским конвенциям, запрещают нападения на объекты культурного наследия.

Мировое сообщество обязано дать однозначную правовую оценку, обеспечить независимую фиксацию ущерба и подключить к мониторингу ЮНЕСКО и ОБСЕ написала Москалькова в мессенджере Макс

Вместе с тем лица, причастные к повреждению объекта, считает Москалькова, должны быть установлены и привлечены к ответственности в соответствии с международным и национальным законодательством.

В ночь на 10 июня украинские дроны атаковали здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." – объект культурного наследия. Здание музея с шедевром Франца Рубо почти полностью уничтожено.

Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти.

Атака ВСУ на здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" является не чем иным, как еще одним варварским актом киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.