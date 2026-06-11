Удар по музею в Севастополе назвали нарушением принципов ЮНЕСКО Постпред РФ: удар по музею в Севастополе попирает принципы ЮНЕСКО

Москва11 июн Вести.Удар по панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" – это преступление, которое попирает основополагающие основы и принципы ЮНЕСКО и ее ценности. Об этом заявил ИС "Вести" посол, постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Говоря о музейном комплексе, он отметил, что это удар по панораме, по художественному полотну, которое отражает доблесть российских солдат.

Это одновременно и преступление, которое попирает основополагающие основы и принципы ЮНЕСКО, и ценности, которые защищает эта организация. Особенно цинично то, что эти удары, атака против музейного комплекса совершалась при помощи, не исключаю, тех вооружений, тех дронов, которые поставляют европейские страны, и как раз опять же не исключено, что именно теми странами, которые тогда, еще в XIX веке, пришли к нам на русскую землю Крыма с мечом и пытались тогда еще навести поражение России сказал Аляутдинов

По словам посла, коллективный Запад сегодня пытается проводить свои геополитические интересы за счет сталкивания народов, разделения их по принципу "разделяй и властвуй".

Ранее стало известно, что в течение 5-10 лет музей-панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" будет недоступен для посетителей. Такой прогноз сделал в интервью ИС "Вести" директор фонда "Историческая память", историк Александр Дюков.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы, начался пожар. На месте работали 83 человека и 22 единицы спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать в 8.00 в четверг, 11 июня. Из здания панорамы удалось вынести несколько фрагментов полотна, однако они получили серьезные повреждения от огня и высоких температур.