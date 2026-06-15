Мирошник: удар ВСУ по панораме в Севастополе мог быть заказан спонсорами Киева

Мирошник: удар ВСУ по панораме в Севастополе может быть заказом спонсоров Мирошник: удар ВСУ по панораме в Севастополе мог быть заказан спонсорами Киева

Москва15 июн Вести.Спонсоры киевского режима могли заказать удар по панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", предположил в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что атака на объект является прямым нарушением конвенции 1954 года о защите культурного наследия. Ранее на шедевр уже посягали немецкие нацисты.

Знаете, мне кажется, с одной стороны, - это, во-первых, такой заказ спонсоров. Потому что французам и англичанам очень больно вспоминать о том, что они, сосредоточив все европейские усилия, не могли загрызть людей, которые самоотверженно защищали свой родной город, свой полуостров, Севастополь, родную гавань. Они не могут с этим смириться прокомментировал Мирошник

Он добавил, что Украина продолжает реализацию своей стратегии, согласно которой в национальной памяти украинцев не должно быть героизма людей, воюющих за российское государство.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", начался пожар. Из здания удалось вынести несколько фрагментов полотна Франца Рубо, которые получили серьезные повреждения.