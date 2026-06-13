Мирошник: на Западе нужно менять тезис о том, что Украина права Мирошник: на Западе надо сломать тренд об агрессии России и правоте Украины

Москва13 июн Вести.Идеологемы об агрессии России и украинской правоте, который продвигается на Западе, нужно сломать. Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание, что западные страны делают вид, что не видят настрой Киева на уничтожение культурного кода России.

Не все так явно и не все так понятно на международных площадках. Там принято говорить, что правда есть одна и правда только украинская. Вот этот тренд нам надо поломать сказал дипломат

Мирошник сообщил, что на минувшей неделе посетил Республику Крым и Херсонскую область с целью собрать доказательства действий киевского режима против россиян.

Задача была собрать свидетельства, получить материалы, от которых нельзя отмахнуться, которые мы обязаны предложить мировому сообществу. Те, кто, извините, тупые и не способны воспринимать, они будут вынуждены опускать глаза. А те, кто открыт для получения доказательной базы, - обязаны ее получить. Мы должны им ее предоставить, чтобы они сформировали свою позицию по отношению и к Украине, к украинскому диктаторскому режиму, и к тем, кто продолжает его поддерживать пояснил Родион Мирошник

Он также высказался об очередных предложениях европейских лидеров дать Украине деньги и поставить в страну вооружение.