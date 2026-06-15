Москва15 июн Вести.На Западе не видят стремлений Украины блокировать целые регионы РФ, наносить удары по культурному наследию, объектам инфраструктуры, медицинским учреждениям. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что собирал свидетельства преступлений киевского режима.

Западники, которые заказывали, которые оплачивают, которые поставляют Украине вооружение, просто его (терроризм Украины – прим. ред.) не видят. Они не видят стремления Украины блокировать отдельные целые регионы. Они не видят стремления Киева наносить удары по культурному наследию, разрушать инфраструктуру, бить по медицинским учреждениям, то есть лишать людей возможности на спасение заявил Мирошник

Он добавил, что в ближайшее время подтверждения преступлений киевского режима будут представлены на международных площадках.

У нас сейчас есть договоренности с нашими коллегами, мы готовим большие доклады и мероприятия, которые, я думаю, в ближайшее время будут организованы на международных площадках. Не хочу называть сейчас даты и площадки, не давая нашим оппонентам завалить буквально информационную среду фейками, которые они предпринимают, ну, буквально ежедневно, если не ежечасно, пытаясь оправдать преступления Украины сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что поездка на место теракта боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске помогла журналисту из США Кристоферу Хелали донести до аудитории на Западе правду о преступлениях киевского режима.