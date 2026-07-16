Посол заявил, что в международных организациях не обсуждают преступления Украины Мирошник: в международных организациях не обсуждают украинские преступления

Москва16 июл Вести.В кулуарах международных организаций блокируется обсуждение совершенных Украиной преступлений. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, западное лобби не только предоставляет вооружение и финансы украинским боевикам, но и предпринимает максимум усилий для того, чтобы блокировать любые расследования и дачу правовой оценки украинским действиям.

Всячески устраивают такого рода демарши, которые призваны отвлечь внимание от совершаемых Киевом преступлений … Они еще и пытаются контролировать исполнительные органы ряда международных организаций, где просто в кулуарах благополучно блокируется возможность детального обсуждения и предъявления мировому сообществу фактов о совершенных Киевом преступлений. Поэтому, как рассматривались вопросы Старобельска … удара по белорусским детям … мы все это прекрасно видели и видели реакцию западников, которые открытым текстом заявляли о том, что нам не стыдно сказал посол

Ранее Мирошник заявил, что Европа будет выделять Украине колоссальные деньги вплоть до окончания конфликта.