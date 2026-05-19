Москва19 мая Вести.Организация Объединенных Наций (ООН) не разрешает заслушивать на своих заседаниях очевидцев преступлений киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить свидетельства по темам, начиная от медиков во время конфликтов и заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте. Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию