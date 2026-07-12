Москва12 июл Вести.Европа будет выделять Украине колоссальные деньги вплоть до окончания конфликта. Такое мнение озвучил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на однотипность реакции Европы на сообщения об ударах, независимо от того, какая из сторон сообщает об успехах: новости о поражении украинских военных объектов провоцируют призывы к наращиванию поддержки Украины — выделению финансирования и поставок вооружений. Аналогичным образом реагируют и на сообщения об успехах украинской стороны: они тоже служат аргументом в пользу увеличения помощи, чтобы закрепить достигнутые результаты.

Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги на продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать Украину в военных действиях, наверное, до того момента, пока Украина не закончится заявил Мирошник

Он не исключил, что за Украиной последуют Польша и Румыния.

Ранее кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман выразил мнение, что поляки смотрят на Украину и понимают, какого монстра они вскормили.