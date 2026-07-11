Москва11 июл Вести.Скандал между Польшей и Украиной является историей с двойным дном. С одной стороны, Украина нужна Польше как буферная прокси-сила из-за страха перед "российской угрозой". С другой стороны, поляки осознают опасность для себя от киевского режима. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По его словам, нынешнее обострение отношений между Польшей и Украиной обусловлено как политической повесткой внутри Польши, так и нарастающими опасениями по поводу угрозы со стороны Украины.

Это история с двойным дном. Тот миф, который Украина взяла на вооружение, содержит в себе два аспекта. С одной стороны - оголтелая русофобия и ровно в той же степени ненависть к полякам. Поэтому сегодня, когда поляки смотрят на то, какого монстра они на своей груди вскормили, то понимают, что это государство - моральный урод. Сейчас он воюет с Россией, но впоследствии перейдет к тому, что будет грызть своих западных партнеров пояснил он

По сути, добавил эксперт, у поляков есть чувство глубокого отвращения и превосходства по отношению к украинцам.