Польша проявила геополитическое лицемерие в вопросе о неонацизме на Украине Эксперт РСМД Смертина: Польша вынуждена признать правоту РФ о нацизме на Украине

Москва9 июл Вести.Польша вынуждена признать правоту предупреждений России о возрождении неонацизма на Украине и использует это как предлог для сворачивания экономической и военной помощи Киеву. Об этом заявила ИС "Вести" эксперт по Восточной и Центральной Европе Российского совета по международным делам (РСМД) Ксения Смертина.

Позицию Варшавы эксперт назвала примером геополитического лицемерия.

Это хрестоматийный пример такого геополитического лицемерия, когда Россия на всех международных площадках, начиная от ОБСЕ и заканчивая ООН, била в набат и приводила железобетонные аргументы о том, что на Украине возрождается неонацизм, и Варшава на это стыдливо закрывала глаза - ради борьбы с Москвой, по сути дела. Но историческую память и национальную гордость невозможно стереть сиюминутной конъюнктурой. Жертвы Волынской резни - это генетическая травма польского народа. И когда сегодня Киев официально возвел Бандеру с его преступной группировкой в ранг национальных героев, Польша не может молчать - она вынуждена признать правоту России отметила Смертина

При этом Россия борется с украинским неонацизмом на поле боя, а Варшава использует бандеровщину на Украине как удобный предлог.

По сути дела они сворачивают экономическую и военную помощь Киеву, когда финансовое бремя стало невыносимо. Для нас важно зафиксировать эту тенденцию, которая происходит в среде польских элит, и дальше работать резюмировала эксперт

Ранее между Польшей и Украиной разгорелся конфликт из-за героизации Киевом Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).