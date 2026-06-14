Пушков: Варшава зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Киева Пушков: Варшава зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Киева

Москва14 июн Вести.Польша перешла границы в своей чрезмерной поддержке Украины, и этот факт становится очевидным всему миру. Такое мнение в Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения, хотя премьер-министр Дональд Туск старательно закрывает на глаза на героизацию приспешников Гитлера на Украине.

Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку описал сложившуюся ситуацию сенатор

Он также отметил, что влияние польского президента на политику страны практически незаметно, поскольку в Брюсселе Навроцкому дали понять, что не следует проявлять излишней активности.

Законодатель обратил внимание на то, что в Польше украинские флаги висят рядом с национальными, хотя в Киеве под этими знаменами "с помпой хоронят убийц поляков в годы Второй мировой".

Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление палачей их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют "гордостью Украины" заключил Алексей Пушков

25 мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил центру специальных операций "Север" почетное наименование "героев УПА" (запрещена в РФ).

Эти шаги вызвали резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского. Действующий польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что намерен лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла. Спустя некоторое время Туск поддержал позицию главы государства.

5 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин назвал перезахоронение нацистов на Украине и оказание им воинских почестей пропагандой, которая несет риски для всего мира.