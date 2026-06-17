"Уже и против Польши": Варшаву предупредили об исходящей от Зеленского опасности Профессор Веломски: Зеленский может мобилизовать украинцев против Польши

Москва17 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может получить выгоду от ухудшения отношений между Киевом с Варшавой, так как это станет поводом для мобилизации украинцев против Польши.

Такого мнения придерживается профессор Варшавского университета Адам Веломски.

По-моему, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но уже и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его фигуры написал эксперт на странице в соцсети X

По мнению Веломски, даже несмотря на резкое охлаждение между Варшавой и Киевом, польские СМИ не до конца понимают всю потенциальную опасность для республики, которая исходит от киевского режима.

В середине мая 2026 года Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника.

Кроме того, он присвоил центру специальных операций "Север" ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное наименование "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ).

Эти шаги вызвали резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Действующий польский лидер Кароль Навроцкий сообщил, что Варшава рассмотрит предложение лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла. Спустя некоторое время позицию главы государства поддержал премьер-министр страны Дональд Туск.

Позднее газета Rzeczpospolita написала, что Навроцкий все же предоставил украинской стороне время для решения вопроса с чествованием нацистских пособников.

15 июня Зеленский во главе украинской делегации отправится в Женеву на саммит "Большой семерки" из Кишинева и, таким образом, изменил традиционный маршрут вылета из Польши.