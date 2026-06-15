Зеленский снова сменит аэропорт вылета на фоне охлаждения отношений с Польшей

Зеленский снова полетит на саммит G7 в обход Польши Зеленский снова сменит аэропорт вылета на фоне охлаждения отношений с Польшей

Москва15 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский снова изменил маршрут для зарубежной поездки, отказавшись от традиционного вылета из Польши. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные сервиса Airnavradar.

Согласно информации Airnavradar, украинская делегация отправится на саммит "Большой семерки" вечером 15 июня из Кишинева в Женеву.

По данным сервиса FlightAware, воздушное судно для Зеленского накануне перегнали в столицу Молдавии из Кракова, где он проходил техническое обслуживание.

Это уже второй раз, когда борт Зеленского вылетает не из польского Жешува, который использовался с 2022 года. Первый раз это произошло в начале июня при визите в Великобританию.

Смена логистики совпала с резким ухудшением отношений между Киевом и Варшавой из-за присвоения украинскому спецподразделению "имени Героев УПА" (признана экстремистской и запрещена в России). Польская сторона потребовала отменить решение украинских властей, ссылаясь на историческую память поляков и возможное ухудшение двусторонних отношений.