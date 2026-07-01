Самолет Зеленского по пути в Вашингтон приземлился на бывшей базе британских ВВС

Самолет Зеленского по пути в Вашингтон сел на бывшей базе британских ВВС Самолет Зеленского по пути в Вашингтон приземлился на бывшей базе британских ВВС

Москва28 июл Вести.Самолет, перевозивший Владимира Зеленского, совершил промежуточную посадку в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом являлся базой Королевских ВВС, по пути следования в Вашингтон. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза агентству ТАСС.

По словам собеседника агентства, украинский самолет, вылетев из Молдавии в направлении Соединенных Штатов, совершил остановку в Борнмуте, после чего продолжил свой полет в Вашингтон.

Источник также уточнил, что указанный британский аэропорт расположен приблизительно в 172 километрах от Лондона.

Подробности о характере и причинах данной промежуточной посадки на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что Зеленский 27 июля посетит Великобританию, где встретится с премьер-министром Энди Бернемом на одной из военных баз, на которой проходят подготовку украинские военнослужащие.