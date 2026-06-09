Москва9 июнВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с очередным иностранным лидером — в Лондоне его принял король Великобритании Карл III.
Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале украинского политика.
Зеленский охарактеризовал встречу как продуктивную и выразил благодарность британскому монарху за оказанный прием.
Политик прилетел в Великобританию в воскресенье, 7 июня. В рамках визита он провел переговоры с лидерами Великобритании, Германии и Франции. По итогам встречи европейские лидеры подчеркнули необходимость участие представителей континента в диалог с Россией.
Кроме того, участники переговоров обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
На фоне этих событий подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис призвал к отстранению Зеленского от власти.
Поводом стало обнародованное им открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Дэвис обвинил украинского политика в эскалации напряженности между Западом и Россией.