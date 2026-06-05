Стармер, Мерц, Макрон и Зеленский в Лондоне обсудят переговоры с Россией BFMTV: Макрон, Стармер, Мерц и Зеленский 7 июня обсудят переговоры с Россией

Москва5 июн Вести.На встрече в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский собираются обсудить возможность переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Встреча Стармера, Макрона, Мерца и Зеленского состоится 7 июня.

Макрон, Зеленский, Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в воскресенье, 7 июня, в Соединенном Королевстве сообщает французский телеканал

По мнению французских журналистов, эта встреча может стать возможностью для обсуждения потенциальных переговоров с Москвой.

На встрече с главами международных информагентств в Константиновском дворце 4 июня президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть желание закончить конфликт на Украине. Но для этого к мирным договоренностям должен быть готова Украина. Пока Киев не готов к этому, отметил Путин.

После этого Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, предложив Путину начать переговоры и встретиться на территории третьей страны. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заверил, что письменный вариант "открытого письма" Зеленского был передан Путину. Президент России ознакомился с ним. Российский президент также ознакомился с реакцией мировых лидеров на обращение Зеленского.