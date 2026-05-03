Москва3 маяВести.Владимир Зеленский на встрече с британским премьером Киром Стармером в Ереване обсудил тему "ослабления России" и заявил о готовности к новому раунду переговоров с Москвой.
Зеленский встретился со Стармером в Ереване в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Армении 4 мая.
Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира был среди тем нашего обсужденияотметил Зеленский в своем Telegram-канале
Он добавил, что ценит курс Британии по давлению на Россию. По словам Зеленского, на встрече обсуждалась военная поддержка Украины и действия Лондона по "ослаблению" России.
Ранее Зеленский говорил, что рассматривает Турцию как место для новых переговоров с Россией.