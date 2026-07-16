Стармер прибыл в Киев за четыре дня до ухода в отставку

Премьер Великобритании приехал в Киев за четыре дня до ухода в отставку Стармер прибыл в Киев за четыре дня до ухода в отставку

Москва16 июл Вести.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Киев за четыре дня до ухода в отставку, сообщает канцелярия главы британского правительства.

Отмечается, что во время визита Стармер проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В заявлении говорится, что за время премьерства Стармера Великобритания сформировала "коалицию желающих" из 34 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения конфликта, и заключила 100-летнее партнерство с Украиной.

С июля 2024 года Лондон передал более 250 тыс. беспилотников, около 8 тыс. ракет и свыше 350 тыс. артиллерийских снарядов Киеву, отмечается в публикации.

Кроме того, при Стармере Великобритания совместно с Германией перехватила у США председательство в контактной группе по Украине (формат "Рамштайн") и организовала сотрудничество с Киевом в области производства беспилотных аппаратов.

В сообщении канцелярии говорится также, что за это время страна ввела антироссийские санкции против более чем 1,4 тыс. физических и юридических лиц и судов.

Как сообщалось, Стармер заявил о намерении покинуть посты лидера Лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня после потери поддержки правящей партии.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что британцам придется много работать над восстановлением дипломатических отношений с РФ, испорченных по инициативе королевства.