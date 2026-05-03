Москва3 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Армении. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе встречи обсуждалось расширение давления на РФ, оборонная поддержка Украины и мирные переговоры.
Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира был среди тем нашего обсуждения. Ценим позицию Великобритании по продолжению давления на Россию.сообщил он
При этом Зеленский добавил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 3 мая, глава киевского режима прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.