Guardian: Зеленский посетит Британию для встречи с премьером на военной базе

Украина и Британия обсудят подготовку военных ВСУ и совместные оборонные проекты Guardian: Зеленский посетит Британию для встречи с премьером на военной базе

Москва27 июл Вести.Владимир Зеленский в понедельник посетит Великобританию, где встретится с премьер-министром Энди Бернемом на одной из военных баз, на которой проходят подготовку украинские военнослужащие. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

По данным издания, в ходе визита Зеленский и глава британского правительства встретятся с украинскими и британскими военными, принимавшими участие в подготовке морских операций.

В понедельник Зеленский встретится с Бернемом на военно-морской базе, где украинские силы проходят подготовк отмечает The Guardian

Как пишет газета, одной из ключевых тем переговоров станут совместные оборонные проекты. В частности, стороны намерены обсудить систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, предназначенную для использования на беспилотниках и других видах вооружений.

Ранее генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявлял, что Соединенное Королевство может отвернуться от главы киевского режима Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и, по мнению Москвы, ведут к вовлечению стран НАТО в противостояние. В МИД РФ подчеркивали, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законная военная цель, а в Кремле заявляли, что наращивание военной помощи Киеву не способствует переговорному процессу.