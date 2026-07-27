Зеленский не стал оценивать шансы Федорова вернуться в кресло министра обороны Зеленский уклончиво ответил на вопрос о перспективе Федорова вернуться в кабмин

Москва27 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с британским телеканалом Sky News избежал прямого ответа на вопрос о возможном восстановлении в должности экс-министра обороны Украины Михаила Федорова.

Политик отметил, что ключевая проблема заключается в противостоянии между Федоровым и экс-главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским.

Именно поэтому, при всем уважении к Сырскому и при всем уважении к Федорову, они должны работать вместе. В противном случае они не смогут посылать правильные сигналы армии, нашей команде и нашим партнерам. Для меня очень важно, чтобы они приняли решение работать вместе и продолжили это сотрудничество. Я считаю, что это было бы очень хорошо, но все зависит от их выбора. Вот на каком этапе мы сейчас находимся цитирует Зеленского ТАСС

Ранее газета The Guardian сообщила, что в понедельник, 27 июля, Зеленский посетит Великобританию, где на одной из военных баз, на которой тренируются украинские военные, пройдет его встреча с премьер-министром Энди Бернемом.

Федоров был снят с поста министра обороны 14 июля. Украинские политики и СМИ связывают эту отставку с двумя другими причинами. Согласно публикациям, Федорова поддерживают западные круги, которые стремятся контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным схемам.

Другой причиной называют опасения главы киевского режима по поводу возможной личной конкуренции, поскольку в последнее время Федоров приобрел значительный политический вес и имеет высокий рейтинг, а Зеленский не терпит "соперников".

Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. Четыре дня спустя один из организаторов митингов, бывший боевик ВСУ Дмитрий Козятинский призвал сделать их бессрочными.

На шестой день протестов, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.