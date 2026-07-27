"Появился еще один враг": СМИ о последствиях отставки Федорова для Зеленского DikGazete: увольнением Федорова Зеленский спровоцировал конфликт с ЕС

Москва27 июл Вести.Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины стала отправной точкой для обострения отношений между главой киевского режима Владимиром Зеленским и его союзниками в европейских странах, сообщило турецкое издание DikGazete.

Автор соответствующего материала Эрхан Куадзба отметил, что решение Зеленского отправить в отставку Федорова может вызвать серьезные последствия не только для украинской армии, но и стать проверкой на прочность для отношений Киева с европейскими партнерами.

В политическом плане, хотя Зеленский пользовался полной поддержкой европейцев, Федоров был для них еще более критичен. Фактически, Федоров был европейским агентом. Поддержав начальника Генерального штаба Александра Сырского и приняв отставку Федорова, Зеленский развязал крупный конфликт с Европой сказано в статье

Куадзба считает, что на Западе Федоров рассматривался как возможная альтернатива Зеленскому. Он активно взаимодействовал с разведслужбами Великобритании и других стран, а также был причастен к организации терактов на территории России.

На самом деле, мы знаем, что Федоров имел больше контактов с Западом, чем Зеленский. Европейским странам армия Федорова была нужна больше, чем политика Зеленского. Потому что, в отличие от остального мира, европейцы хотели, чтобы конфликт с Россией затянулся. Зеленский, мгновенно сорвавший все попытки Запада, на самом деле пытался спасти собственное будущее. У Зеленского после США появился еще один враг — европейцы поделился мнением автор публикации

Федоров был снят с поста министра обороны 14 июля. Зеленский объяснил это конфликтом между главой ведомства и тогдашним главнокомандующим ВСУ.

Однако украинские политики и СМИ связывают отставку министра с двумя другими причинами. Согласно публикациям, Федорова поддерживают западные круги, которые стремятся контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского, не желающего делиться доступом к коррупционным схемам.

Другой причиной называют опасения главы киевского режима по поводу возможной личной конкуренции, поскольку в последнее время Федоров приобрел значительный политический вес и имеет высокий рейтинг, а Зеленский не терпит "соперников".

Акции протеста против отставки Федорова начались 16 июля. Четыре дня спустя один из организаторов митингов, бывший боевик ВСУ Дмитрий Козятинский призвал сделать их бессрочными.

На шестой день протестов, 21 июля, Зеленский объявил об отставке Сырского. Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.