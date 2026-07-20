Москва20 июл Вести.Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова привело к острому политическому кризису в Киеве. Такую оценку событиям дал британский журнал The Economist, указав, что глава киевского режима явно просчитался.

По данным издания, увольнение Федорова вызвало волну протестов как в столице, так и в других городах страны. Граждане вышли на митинги в поддержку экс-министра, одновременно с этим звучат требования отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Примечательно, что нового главу военного ведомства до сих пор не назначили — обязанности временно возложены на врио главы СБУ Евгения Хмару.

Увольнение министра обороны — реформатора ввергло правительство Владимира Зеленского в кризис... Зеленский просчитался, уволив Федорова пишет Economist

Корреспонденты журнала отмечают, что вот уже пять дней Зеленский пытается погасить пожар, который сам же и разжег. В его офисе, по словам источников, царит паника. Когда выяснилось, что Верховная рада не готова утвердить предложенную кандидатуру, Зеленский был вынужден в спешке предлагать альтернативы — две, а то и три за день.

В полдень было одно решение по новому министру обороны, в 14 часов — другое, а в 18 часов — третье поделился с журналом источник из украинской разведки

Как резюмирует Economist, даже если назначение в итоге состоится, это не решит глубинных проблем режима. Уступки протестующим тоже не спасут — они лишь ослабят позиции Зеленского.