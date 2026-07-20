Москва20 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, так как ему нужно на кого-то возложить вину за неудачи украинской армии. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в интервью ИС "Вести".

В Киеве третий день продолжаются митинги против отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова. Протестующие скандируют лозунги "Нет репрессиям против военных!" и "Сырского - в тюрьму!".

С самого начала было понятно, что информационная операция британской разведки под названием "Украина начала побеждать, потому что она успешно наносит удары по российским гражданским объектам" – это блеф. И Зеленский обозначил даже время, в течение которого этот блеф может продержаться. Он сказал: "Я ставлю задачу перед Вооруженными силами в течение 40 дней сломить Россию и заставить пойти на переговоры". 40 дней истекают, ничего не происходит. Блеф начинает рассыпаться прямо на глазах. Поэтому Зеленский начинает заранее готовить поводы, почему сорвались его 40 дней и назначать виновных считает Исаев

В Киеве протесты против отставки Федорова перерастают в акции с критикой самого Зеленского. Один из семи тысяч участников митинга, как утверждается, пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник", а также списком статей украинской конституции, которые нарушил глава киевского режима.