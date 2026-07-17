Москва17 июлВести.На площадь имени Ивана Франко в Киеве вышли несколько десятков человек на митинг против отставки главы минобороны Украины Михаила Федорова, сообщают украинские СМИ.
Протестующие скандируют лозунг "Позор", демонстрируя картонки с надписями в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
Как сообщалось, в четверг из-за отставки министра обороны прошли акции протеста в 18 городах Украины.
Федорова отправили в отставку из-за конфликта с Сырским, замены которого он требовал. Кроме того, Федоров за полгода не смог провести обещанную реформу ТЦК.
15 июля Федоров сообщил об уходе в отставку. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский рекомендовал и.о. главы СБУ Евгения Хмару на пост министра обороны Украины.