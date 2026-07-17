Москва17 июл Вести.Внутриполитический кризис на Украине связан с возможным началом президентских выборов, а экс-министр обороны Михаил Федоров, ставший популярным у западных спонсоров благодаря главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сам того не желая, начал свою предвыборную кампанию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий отметил, что украинское общество желает перемен.

Украина действительно переживает определенный внутриполитический кризис. Кто виноват в этом? Можно подумать, что и тут американские уши. Тут, возможно, Байден и Трамп объединились для того, чтобы насолить кому-то еще. Но это не так. Действительно, на Украине начинаются президентские выборы. Внутри бурлит желание каких-то перемен, изменений, и общество на это серьезно реагирует заявил Чернышов

По словам депутата, глава киевского режима сам продвигал Федорова перед европейскими спонсорами, и тот стал настолько популярен как внутри страны, так и на Западе, что Зеленский теперь "пытается от него избавиться".

Федоров, при всей своей популярности, прежде всего визуально-технократической, то, чем его наделил, по большому счету Зеленский, который в свое время предлагал его на пост министра обороны, рассыпался разного рода комплиментами, и это отношение внушил Европе к Федорову. [Теперь] пытается от него избавиться. Он стал популярен прежде всего, да не внутри даже Украины, а именно для европейских спонсоров. Он дал для него шикарную трибуну с военной риторикой. Он [Федоров] приезжал на все эти саммиты, встречи, форумы, и там очень хорошо себя показал, продал и стал крайне популярен именно для тех, кто финансирует, кто помогает Зеленскому. Зеленский в это же время хамил им, грубил, показывал, что он не согласен с чем-то. И вот в этой альтернативе все-таки такой мужик с непонятной рожей [бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий] Залужный по сравнению с Федоровым не такая интересная была альтернатива. А вот эту альтернативу в лице Федорова Зеленский дал для всего Запада, и это все очень-очень понравилось. Поэтому Федоров сам того, может быть, не желая, начал свою предвыборную кампанию, исходя из картонного Майдана, как его прозвали, и других вещей сказал депутат

В четверг из-за отставки министра обороны акции протеста прошли в 18 городах Украины.

Ранее стало известно о митинге на площади имени Ивана Франко в Киеве, куда вышли несколько десятков человек, которые выступают против отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова. Протестующие скандируют лозунг "Позор", демонстрируя картонки с надписями в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.